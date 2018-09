Sparatoria in Maryland, 'molti colpiti'

Sparatoria ad Hartford, a nordest di Baltimora, in Maryland. La polizia parla di diverse persone colpite. Le autorità invitano la popolazione della zona a mettersi al riparo. Lo scontro a fuoco sarebbe avvenuto, secondo le prime frammentarie notizie, all'altezza di un incrocio stradale nella località di Perryman, non lontano dalla cittadina di Aberdeen, nella contea di Harford. I colpi sarebbero stati esplosi nei pressi di una chiesa e di un parco, ma non è ancora chiaro dove la sparatoria sia effettivamente avvenuta. Diversi sarebbero i feriti ma nulla si sa per il momento sulle loro condizioni.

La sparatoria in Maryland sarebbe avvenuta, secondo quanto riportano alcuni media locali, all'altezza del magazzino di un'azienda. Si teme una caccia all'uomo in un'area boscosa e dove si trovano anche alcune scuole, raccontano alcuni testimoni.