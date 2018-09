Sparatoria Wisconsin, 4 i feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 19 SET - Sono quattro le persone ferite dai colpi di pistola esplosi da un uomo in un ufficio di informatica a Middleton, nello stato Usa del Wisconsin. Nessuna sarebbe in pericolo di vita, Anche l'autore della sparatoria è ferito e versa invece in gravi condizioni. Sconosciute al momento le cause dell'episodio.