Sparatoria nel Wisconsin, cacci all'uomo

(ANSA) - WASHINGTON, 19 SET - Allarme sparatoria in Wisconsin, nella cittadina di Middleton, dove la polizia è a caccia di un uomo che avrebbe aperto il fuoco all'interno di un ufficio. Le autorità invitano la popolazione a mettersi al riparo e di chiudersi in casa, anche se ancora non ci sono dettagli sull'accaduto.