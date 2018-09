Trump: Usa spennati da tutti,anche da Ue

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Nella sua conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente polacco, Donald Trump ha attaccato non solo la Cina ma anche la Ue: "siamo il salvadanaio del mondo ma veniamo spennati dalla Cina, dall'Unione europea e virtualmente da tutti coloro con cui facciamo business", ha accusato. Il presidente degli Stati Uniti se l'è presa poi anche con il Canada: "non può continuare a caricare dazi del 300% sui prodotti caseari Usa", ha detto Trump in una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il presidente polacco Andrzej Duda. Trump ha poi affermato che l'accordo commerciale tra Usa e Corea del sud "è stato pienamente rinegoziato e forse sarà firmato a margine dell'imminente assemblea generale dell'Onu".