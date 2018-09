Trump attacca Germania per Nordstream

(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Donald Trump torna ad attaccare Berlino per il potenziamento del Nordstream, il gasdotto che trasporta il gas russo direttamente in Germania. Il tycoon ha detto che parlerà con il presidente polacco Andrzej Duda "del gasdotto che va in Germania, con la Germania che pagherà miliardi e miliardi di dollari alla Russia, cosa che francamente pensiamo sia inappropriata. E' molto spiacevole per il popolo tedesco che la Germania paghi miliardi e miliardi di dollari alla Russia per la sua energia".