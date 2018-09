Accusatrice Kavanaugh vuole testimoniare

(ANSA) - WASHINGTON, 17 SET - La donna che accusa di molestie sessuali Brett Kavanaugh, nominato da Donald Trump per la Corte Suprema, e' pronta a testimoniare pubblicamente davanti al Congresso. Lo afferma l'avvocatessa della donna Debra Katz. Una grana non da poco per il tycoon, che vede la conferma della sua scelta per la Corte sempre più in salita. Christine Blasey Ford ha denunciato di essere stata vittima di un tentativo di violenza sessuale da parte di Kavanaugh durante una festa ai tempi del liceo. Quest'ultimo ha negato del tutto le accuse.