Trump:libro Woodward già a 750mila copie

(ANSA) - NEW YORK, 13 SET - Il libro del giornalista Bob Woodward su Donald Trump, 'Fear: Trump in the White House' (Paura: Trump alla Casa Bianca), ha venduto oltre 750.000 copie al suo debutto di martedì: lo ha reso noto la casa editrice Simon & Schuster. Si tratta di vendite da record per una non-fiction, che includono anche le edizioni digitali ed audio: 'Fear' si dovrebbe presto affiancare così ad un altro best-seller su Trump, 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' (Fuoco e Furia: dentro la Casa Bianca di Trump) di Michael Wolff, che ha venduto un milione di copie nei primi giorni della sua pubblicazione all'inizio dell'anno. Nel 2004 le memorie di Bill Clinton, 'My Life' (La mia vita) vendette oltre un milione di copie nei primi 8 giorni dal debutto. Simon & Schuster ha annunciato di avere già ordinato la nona ristampa, che porterà il totale dei volumi con la copertina rigida a 1,15 milioni di copie. 'Fear', che descrive Trump come un presidente disonesto, ha dominato la politica Usa degli ultimi giorni.