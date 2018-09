Ex star Sex and the City punta a Ny

(ANSA) - NEW YORK, 13 SET - A New York e' il giorno della sfida nelle primarie democratiche per la poltrona di governatore. A tentare di fare lo sgambetto ad Andrew Cuomo, che punta al terzo mandato consecutivo ed ha alle sue spalle l'establishment del partito, e' Cynthia Nixon. L'attrice, ex star di Sex and the City, rappresenta l'ala piu' liberal dei dem e spera di sfruttare la spinta della vittoria ottenuta settimane fa da Alexandria Ocasio-Cortez, la ventottenne del Bronx che nelle primarie per un posto al Congresso ha battuto il candidato super favorito.

Anche tutti gli ultimi sondaggi danno a Cuomo un ampio vantaggio, ma l'effetto sorpresa - come dimostra il caso di Ocasio-Cortez - e' dietro l'angolo, anche per un paio di passi falsi compiuti dalla campagna di Cuomo negli ultimi giorni. Come quello di mettere in giro una e-mail 'taroccata' della Nixon per accreditarne una visione anti-semita.