Stormy Daniels annuncia suo libro

(ANSA) - WASHINGTON, 12 SET - Un altro libro minaccia di mettere in imbarazzo Donald Trump, dopo 'Fair" di Bob Woodward, il famoso reporter del Watergate: "Full disclosure", della pornostar Stephanie Clifford, in arte Stormy Daniels, che sostiene di aver avuto un affair con il tycoon nel 2006 e di essere stata pagata dall'avvocato personale di Trump 130 mila dollari per non rivelarlo e non danneggiare cosi' il candidato repubblicano nella sua corsa alla Casa Bianca.

Stormy Daniels ha annunciato oggi che nel libro, in uscita il 2 ottobre, raccontera' la sua vita e lo scontro legale col presidente per mettere fine all'accordo che la obbliga al silenzio.