Trump, America mai sottomessa al terrore

(ANSA) - WASHINGTON, 11 SET - "L'America non sarà mai sottomessa al terrorismo": lo ha detto Donald Trump ricordando le vittime dell'11 settembre 2001 in Pennsylvania, dove precipito' il volo 93 della United. "A bordo c'erano dei patrioti, degli eroi americani che hanno salvato il Congresso", dove probabilmente era diretto l'aereo. "Non ci piegheremo alla tirannia. Il futuro dell'America non e' scritto dai nostri nemici ma dai nostri eroi", ha aggiunto Trump che poi ha ripercorso le storie di alcune delle vittime del volo 93 della United che cercarono in tutti i modi di fermare i dirottatori, come emerse dalle ultime disperate telefonate e dai messaggi ai familiari.