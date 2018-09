Warren evoca ipotesi rimozione per Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 6 SET - La senatrice progressista Elizabeth Warren, potenziale candidata dem per la Casa Bianca nel 2020, esce allo scoperto dopo la dura lettera anonima sul Nyt di un alto dirigente dell'amministrazione Trump e invoca apertamente l'emendamento 25, che consente la rimozione del presidente. "Se alti dirigenti dell'amministrazione Trump pensano che il presidente degli Stati Uniti non sia in grado di fare il suo lavoro, allora dovrebbero invocare il 25/mo emendamento", ha detto alla Cnn.