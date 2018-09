Trump critica Nike per scelta Kaepernick

(ANSA) - NEW YORK, 7 SET - ''Non mi piace quello che ha fatto la Nike. Non penso che sia appropriato''. Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox, tornando a criticare il colosso dell'abbigliamento sportivo.

''Io onoro la nostra bandiera, onore l'inno nazionale e molte persone in questo paese pensano la stessa cosa'', aggiunge Trump.

Nike ha scelto come suo nuovo testimonial Colin Kaepernick, l'atleta 'ribelle' che ha dato il via alla protesta dei giocatori di football americano in ginocchio durante l'esecuzione dell'inno nazionale per manifestare contro il razzismo e la violenza della polizia contro i neri d'America.