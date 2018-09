Trump attacca Nyt: 'tradimento'

(ANSA) - NEW YORK, 7 SET - La decisione del New York Times di pubblicare l'editoriale anonimo sulla 'resistenza' interna alla Casa Bianca puo' essere chiamato ''tradimento''. Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox, di cui sono stati diffusi degli estratti. La Casa Bianca e' una ''macchina oliata'' che funziona bene, mette in evidenza Trump precisando che l'editoriale e' ''molto ingiusto'' perche' l'autore e' anonimo e questo rende difficile screditarlo.