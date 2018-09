Trump, ho foto Mueller-Comey abbracciati

(ANSA) - NEW YORK, 06 SET - Il consigliere speciale per il Russiagate Robert Mueller e l'ex direttore dell'Fbi James Comey sarebbero molto vicini e il presidente Donald Trump dice di avere immagini che lo dimostrano. Il tycoon in un'intervista al media conservatore The Daily Caller ha detto di avere "100 foto" di Mueller e Comey "che si abbracciano", e ha insistito sul fatto che il loro rapporto stretto ha spianato la strada per l'indagine "illegale" del Russiagate. "È il migliore amico di Comey", ha detto Trump di Mueller: "E potrei darvi 100 foto di loro due che si abbracciano".