Casa Bianca ferma carte su Kavanaugh

(ANSA) - WASHINGTON, 2 SET - La Casa Bianca invoca il 'privilegio esecutivo' e ferma dal passare al Senato oltre 100mila pagine di documenti relativi a Brett M. Kavanaugh -nominato dal presidente Donald Trump per la Corte Suprema- quando da avvocato lavorava nell'amministrazione di George W.

Bush. Lo scrive il New York Times mentre monta l'attesa per le audizioni al Senato sulla conferma del giudice nominato per la massima corte che partiranno martedi' e durante le quali si prospetta una infuocata battaglia politica. I democratici sono gia' sul piede di guerra, con il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer che ha condannato la decisione della Casa Bianca, definendola "senza precedenti".