Trump, bandiere a mezz'asta per McCain

(ANSA) - WASHINGTON, 27 AGO - "Nonostante le nostre differenze sulla politica e le politiche, io rispetto il servizio del senatore John McCain al nostro Paese e, in suo onore, ho firmato la proclamazione per abbassare la bandiera degli Stati Uniti a mezz'asta sino al giorno della sua sepoltura": lo afferma Donald Trump in una nota della Casa Bianca.