Per Trump meglio Hillary come first Lady

(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - Donald Trump dormirebbe sonni più tranquilli se avesse accanto una First Lady come Hillary Clinton pronta a difendere il marito-presidente a tutti i costi, anche di fronte a scandali sessuali. Con lo spettro dell'impeachment che aleggia in Congresso, nonostante l'assordante silenzio dei repubblicani, Trump ha un'altra preoccupazione 'ben piu' vicina': Melania. E' l'analisi del Washington Post, secondo il quale la First lady potrebbe essere l'unica persona a poter salvare Trump ma, al momento con i suoi silenzi, non sembra intenzionata a farlo.

Dopo aver difeso Trump a spada tratta durante la campagna elettorale, Melania nei suoi panni da First Lady ha cambiato atteggiamento, mantenendosi alla larga dai ''disastri in termini di relazioni pubbliche'' del presidente e ignorando le accuse di infedelta' del marito.