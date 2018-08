Figlio segreto Trump,ora si saprà verità

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Un ex portiere della Trump World Tower, a conoscenza di una relazione tra il presidente Usa con una donna delle pulizie, dalla quale sarebbe nato un figlio, l'ennesimo scandalo rivelato dai media Usa mesi fa, è ora libero di parlare del contratto che firmò con America Media Inc per tacere sulla storia. Lo riferisce la Cnn. Il contratto fu firmato nel 2015: America media - la società proprietaria del National Enquirer, il cui editore David Pecker è amico di Trump - pagò 30 mila dlr all'ex portiere Dino Sajudin, per avere i diritti sulla relazione di Trump ed evitare che diventasse pubblica. E stabilì una penale di un milione di dlr nel caso avesse rivelato il gossip o le condizioni dell'accordo. In pratica il tabloid comprò l'esclusiva per poi seppellirla e non danneggiare la campagna elettorale del tycoon: una prassi nota come 'catch and kill'. L'avvocato dell'ex portiere, Marc Held, ha confermato che il contratto è stato rescisso e che ora il suo cliente può parlare.