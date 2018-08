Ap, al National Enquirer cassaforte con storie su Donald Trump

Il tabloid scandalistico National Enquirer teneva una cassaforte dove custodiva materiale potenzialmente dannoso per Donald Trump mai pubblicato. Lo riferisce la Associated Press citando fonti informate. Il dettaglio emerge dopo che diversi media in Usa hanno reso noto che le autorita' federali hanno concesso l'immunita' all'editore del National Enquirer, David Pecker -noto per il suo legame di amicizia con Donald Trump- nell'ambito dell'inchiesta sull'ex avvocato del tycoon, Michael Cohen.

La AP fa riferimento anche a 'pagamenti sottobanco' documentati nelle carte riguardanti Donald Trump custoditi dal National Equirer, insieme con altri simili riguardanti altri vip, per i quali venivano acquistati i diritti esclusivi per evitare che le storie venissero pubblicate. Di un accordo simile scrisse nei mesi scorsi il Wall Street Journal, a proposito della vicenda della modella di Playboy Karen McDougal che sostiene di aver avuto una relazione con Donald Trump.

Ieri il presidente Usa in un'intervista tv aveva affermato: "Se fossi sottoposto ad impeachment, penso che i mercati crollerebbero. Penso che tutti diventerebbero più poveri".