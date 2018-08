Usa: falso l'allarme hacker contro Dem

(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - Il tentativo di hackeraggio denunciato nelle scorse ore dal partito democratico americano ai danni del suo database elettorale risulta essere stato un falso allarme. Lo scrive il New York Times citando fonti dello stesso partito. L'attivita' inusuale che aveva destato sospetto era un test.

Che pure aveva indotto il Democratic National Committee a contattare l'Fbi nel timore che vi fossero le avvisaglie di una nuova intrusione in vista delle elezioni di midterm, come quella del 2016 che si sospetta guidata dalla Russia e che porto' alla diffusione di decine di email.