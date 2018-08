Trump twitta a difesa bianchi Sudafrica, polemica

È polemica per un tweet di Trump, che ha "chiesto al segretario di stato Mike Pompeo di studiare attentamente il sequestro e le espropriazioni di terra in Sudafrica e le uccisioni su larga scala di agricoltori", citando un conduttore della Fox secondo cui Johannesburg sta sequestrando ora terre agli agricoltori bianchi". Il tweet, ha reagito Pretoria, si basa su "false informazioni" e riflette "una percezione ristretta che cerca solo di dividere la nostra nazione ed evoca il nostro passato coloniale".

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews