Trump, sindaco Ny mi ha rubato slogan

(ANSA) - WASHINGTON, 21 AGO - Donald Trump accusa il primo cittadino della Grande Mela di avergli rubato uno slogan elettorale: "Bill de Blasio, il sindaco di New York che tassa molto, ha appena rubato lo slogan della mia campagna: promesse fatte, promesse mantenute! Non e' per nulla carino. Nessuna immaginazione", ha twittato il presidente.