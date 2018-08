Caso Brennan, ex capi 007 contro Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 17 AGO - Dodici ex dirigenti dell'intelligence hanno diffuso una nota congiunta per ammonire il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha deciso la revoca del nullaosta per la sicurezza all'ex direttore della Cia John Brennan, definendo questa scelta "sconsiderata e senza precedenti".

"L'azione del presidente contro Brennan e la minaccia di simili azioni contro altri ex dirigenti non ha niente a che fare con chi dovrebbe avere la sicurezza o meno e tutto a che fare con un tentativo di soffocare la libertà di parola". Tra i firmatari figurano sei ex direttori della Cia, cinque ex vicedirettori e l'ex direttore della Nia, James Clapper. Due di loro, Clapper e l'ex direttore della Cia Michael Hayden, sono nella lista delle persone per le quali la Casa Bianca sta valutando la revoca del nullaosta.