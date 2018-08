N.Mexico, bimbi addestrati stragi scuola

(ANSA) - NEW YORK, 8 AGO - L'uomo arrestato in New Messico nella baracca in cui sono stati trovati segregati 11 bambini ridotti pelle e ossa, li stava addestrando a compiere sparatorie nelle scuole. E' quanto emerge dai documenti depositati in tribunale. Le autorità chiedono che l'uomo-aguzzino, Sirai Ibn Wahhai, sia trattenuto senza cauzione.