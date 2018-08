Spiaggia a Manhattan, de Blasio ci pensa

(ANSA) - NEW YORK, 7 AGO - Dopo Brooklyn, Queens, Staten Island e il Bronx e sull'esempio di molte capitali europee - tra cui Roma - anche Manhattan potrebbe avere la sua spiaggia pubblica. Un sogno per i newyorkesi e un'idea che il sindaco Bill de Blasio non esclude per il futuro dopo una proposta lanciata in un editoriale del New York Times. "Se si trova il modo - ha commentato il primo cittadino - sarebbe intrigante". Tuttavia non ha escluso le difficolta' legate soprattutto alle forti correnti e il livello d'inquinamento sia del fiume Hudson che dell'East River. Ci vorrebbe inoltre un investimento di milioni di dollari.