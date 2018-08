Trump a legali, 'voglio vedere Mueller'

(ANSA) - WASHINGTON, 2 AGO - Donald Trump vuole essere ascoltato da Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, e starebbe facendo pressioni sui suoi legali perche' si raggiunga un accordo. Lo riporta il New York Times, sottolineando come il team legale del tycoon sia pero' preoccupato da un eventuale interrogatorio. Poche ore fa le aperture di Mueller, disposto a limitare le domande al presidente e a riceverne alcune in forma scritta.