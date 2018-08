Messico: cade aereo, 85 feriti ma nessun morto

Un aereo Embraer-190 della compagnia Aeroméxico, con a bordo 97 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio, ha toccato violentemente terra ieri pomeriggio dopo un tentativo di decollo dall'aeroporto della città di Victoria de Durango, nel Messico centrosettentrionale, con un bilancio ancora non definitivo di 85 feriti ma nessuna vittima fatale. "Confermiamo che non si sono avuti morti in questo triste incidente", ha comunicato via Twitter il governatore dello Stato di Durango, José Rosas Aispuro, mentre la tv Milenio ha sostenuto che il pilota dell'aereo sarebbe ricoverato in condizioni assai gravi. La prima versione ufficiale dell'accaduto indica che praticamente l'aereo non è riuscito a realizzare completamente l'operazione di decollo ed è caduto al suolo un chilometro circa dopo la fine della pista, incendiandosi. Residenti hanno segnalato che dal luogo dell'incidente si è subito levata nel cielo una colonna di fumo nero. Al riguardo Aispuro ha reso noto che "le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli, stava grandinando, c'era una tempesta di vento e per questo forse ad un certo punto il pilota ha voluto interrompere la partenza, senza però riuscire". Alcuni passeggeri, intervistati dai media locali, hanno sostenuto che mentre stava per staccarsi dalla pista l'aereo ha avuto "uno strano movimento", dopodiché sono cominciati i problemi. Testimoni oculari hanno visto scendere da soli dal velivolo alcuni passeggeri che a piedi si sono diretti verso una vicina autostrada dove sono stati soccorsi prima da auto di passaggio, poi dalle ambulanze giunte sul posto. Da parte sua il portavoce della Protezione civile dello Stato di Durango, Alejandro Cardoza, ha confermato che l'impatto con il suolo è avvenuto "fortunatamente in una zona aperta, lontano da case o edifici". Non si sa se fra i passeggeri vi fossero cittadini stranieri, mentre è confermato che fra i feriti c'era almeno una personalità politica messicana di rilievo: Rómulo Campuzano, segretario generale del comitato direttivo del partito Azione nazionale (Pan).