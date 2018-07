Trump, armi in 3D non hanno molto senso

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - ''Sto guardando'' alle pistole fatte in casa con stampanti 3D: ''ho già parlato con la Nra, non sembra avere molto senso''. Lo twitta il presidente americano Donald Trump, riferendosi alla possibilità che le istruzioni per pistole realizzate con stampanti 3D saranno a breve disponibili al grande pubblico americano. La pubblicazione da parte di Defense Distributed è attesa per l'1 agosto e arriva in seguito all'accordo raggiunto dalla società con le autorità americane.

Il governo statunitense aveva ordinato a Defense Distributed di rimuovere le istruzioni pubblicate online nel 2013, e la società aveva fatto causa rivendicando la violazione dei diritti previsti nel Primo e nel Secondo Emendamento. Dall'azione legale si è arrivati al patteggiamento di giugno che le associazioni contro le armi criticano duramente perché non vedono il motivo di un ripensamento.