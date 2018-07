Trump disse a Cohen "pagala in contanti"

(ANSA) - WASHINGTON, 25 LUG - "Paga in contanti": sono le parole pronunciate a un certo punto da Donald Trump col suo ex avvocato personale, Michael Cohen, a proposito dei soldi da dare per comprare il silenzio della modella di Playboy Karen McDougal. Modella che afferma di avere avuto nel 2006 una relazione con il tycoon, quando questi stava aspettando il figlio Barron dalla moglie Melania.

I contenuti del colloquio, diffusi dalla Cnn, furono registrati in segreto da Cohen e fanno parte di una dozzina di file audio sequestrati dall'Fbi durante le perquisizioni dei locali del legale. Quest'ultimo si sente suggerire a Trump di acquistare i diritti della storia della modella, a cui l'editore del tabloid National Enquire, vicino a Trump, offri' 150 mila dollari. La storia pero' non fu mai pubblicata, ma di fatto insabbiata.