Ottawa, arrestato uomo con coltello

(ANSA) - NEW YORK, 23 LUG - Un uomo armato con un coltello è stato arrestato vicino al parlamento canadese, durante il cambio della guardia. Non è chiaro se l'incidente sia legato alla sparatoria di Toronto. Secondo quanto affermato dalle autorità canadesi, una ''potenziale minaccia'' è stata neutralizzata senza che nessuno restasse ferito. La polizia sta indagando sull'accaduto per capirne le motivazioni.