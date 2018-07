Trump insiste, grande incontro con Putin

(ANSA) - WASHINGTON, 22 LUG - "Con Putin e' stato un grande incontro": cosi' Donald Trump su Twitter replica alle polemiche che non si placano sul suo faccia a faccia con il presidente russo, anche per la mancanza di dettagli da parte della Casa Bianca sul vertice di Helsinki. Il tycoon parla quindi di fake news tese a "screditare" l'importanza dell'incontro con il leader del Cremlino: "Cosi' male per il nostro paese!".