Pompeo chiamato a testimoniare al Senato

(ANSA) - WASHINGTON, 17 LUG - Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo testimonierà la prossima settimana davanti alla commissione Esteri del Senato Usa riguardo ai recenti incontri del presidente Donald Trump con Vladimir Putin e con Kim Jong Un. L'audizione dovrebbe essere pubblica e la data è fissata per il 25 luglio, riferiscono media Usa citando fonti informate. La Commissione ha chiesto di sentire Pompeo dopo il suo viaggio in Corea del Nord e il summit con Putin è stato aggiunto come elemento dopo l'incontro di Helsinki. Diversi membri del Congresso hanno in queste ore sottolineato di voler essere informati sui contenuti del faccia a faccia fra Trump e Putin.