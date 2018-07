Trump, con Putin confronto sui 12 russi

(ANSA) - GLASGOW, 15 LUG - "Non avevo pensato" di chiedere al presidente russo Vladimir Putin di estradare i 12 cittadini russi incriminati dal procuratore speciale del Russiagate, ma "di certo solleverò la questione". Così il presidente americano Donald Trump alla vigilia del summit di Helsinki in un'intervista alla Cbs.

Ieri, otto senatori democratici americani, fra cui il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer, hanno scritto una lettera a Trump in cui lo esortano, tra l'altro, a chiedere al suo omologo russo, in occasione del summit di Helsinki, di consentire che i cittadini russi incriminati nell'ambito del Russiagate siano giudicati negli Stati Uniti.