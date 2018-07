Trump a May, 'mai relazioni migliori'

(ANSA) - LONDRA, 13 LUG - "Probabilmente non avevamo mai sviluppato una relazione migliore fra noi" come nella cena di gala di ieri: Donald Trump cambia repentinamente tono dopo la polemica intervista al Sun e si rivolge stamattina in questi termini alla premier britannica Theresa May all'apertura dei colloqui del vertice in corso nella residenza governativa dei Chequers, nel Buckinghamshire. Il presidente americano ignora le domande urlate dai reporter sull'intervista e, stringendo la mano a May, dice sorridente: "E' bello rivederti".