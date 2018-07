Dazi:lista Usa prodotti Cina per 200 mld

(ANSA) - WASHINGTON, 11 LUG - L'amministrazione Trump ha messo a punto una lista di prodotti importati dalla Cina per un valore di 200 miliardi di dollari cui potranno essere imposti dazi del 10%. Lo riferiscono media negli Stati Uniti, citando fonti informate, secondo cui la lista verrà resa nota nelle prossime ore. Nei giorni scorsi Washington aveva attivato misure del valore di 34 miliardi di dollari, prima tranche di un'azione preliminare da 50 miliardi e gli Usa avevano minacciato ulteriori misure per 500 miliardi di dollari. La guerra commerciale fra Usa e Cina è 'ufficialmente' scattata la scorsa settimana, nel cuore della notte, alle 00:01 di venerdì orario di Washington, coi dazi al 25% sull'import di 818 beni tecnologici del 'made in China' per totali 34 miliardi di dollari. Nell'arco di secondi, la risposta di Pechino: pari entità su 545 beni, ma a mezzogiorno (6:00 in Italia) viste le 12 ore di fuso, contro soia, carne, whiskey e alcolici, e auto.