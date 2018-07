Onu:Usa boicottano riunione su 20/mo Tpi

(ANSA) - WASHINGTON, 7 LUG - Gli Usa hanno boicottato un incontro informale del Consiglio di sicurezza dell'Onu per ricordare il 20/mo anniversario dello statuto di Roma che ha creato la corte penale internazionale, di cui gli Stati Uniti non fanno parte. Non è richiesto che i 15 membri del consiglio partecipino agli incontri informali ma è raro per un membro boicottarli, soprattutto se si tratta di un Paese che ha diritto permanente di veto. Un dirigente Usa ha riferito all'Ap che l'amministrazione Trump ha deciso di non partecipare "dopo attenta considerazione". "Recentemente abbiamo notato preoccupazioni su qualsiasi potenziale indagine della corte penale internazionale su personale Usa legato alla situazione in Afghanistan", ha proseguito, aggiungendo che "altri aspetti della nostra politica sono sotto esame".(ANSA).