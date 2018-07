Brennan a Trump, sei come Madoff

(ANSA) - NEW YORK, 6 LUG - Donald Trump "è il Bernie Madoff della politica", ha detto l'ex capo della Cia John Brennan su Twitter reagendo a un micro messaggio del presidente americano in cui Trump affermava che "grazie alla leadership repubblicana, l'America sta vincendo di nuovo ed è di nuovo rispettata in tutto il mondo". Brennan è stato capo della Cia dal 2013 al 2017: "Stai al governo e alla politica come Bernie Madoff stava al mercato azionario e alle consulenze finanziarie. Avete in comune una abilità eccezionalmente immorale di ingannare e manipolare il prossimo costruendo schemi piramidali per ingigantire voi stessi". Bernie Madoff sta scontando una pena di 150 anni di reclusione per una delle più grandi frodi finanziarie dei tempi moderni. Fu arrestato nel 2008 con l'accusa di aver frodato i suoi clienti - tra questi nomi celebri come Elie Wiesel, Zsa Zsa Gabor ma anche tanti pensionati e risparmiatori della middle class - creando un ammanco di 65 miliardi di dollari.