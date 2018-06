Trump, con Putin parlerò di interferenze

(ANSA) - WASHINGTON, 30 GIU - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che durante il prossimo incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin, intende sollevare il tema delle presunte interferenze di Mosca nelle elezioni Usa.

Lo ha riferito ai giornalisti al seguito a bordo dell'Air Force One, sottolineando che fra i temi che intende affrontare durante l'incontro a Helsinki del 16 luglio ci sono Ucraina, Siria e Crimea. A domande dei giornalisti sulla possibilità di sollevare le sanzioni imposte alla Russia,Trump ha risposto in modo vago, senza anticipare alcun impegno: "Vedremo cosa fa la Russia". "Parleremo di molte cose con la Russia. Parleremo con loro di Siria, parleremo di Ucraina. Potremmo anche parlare di alcune delle cose che il presidente Obama ha perso, come la Crimea. Alla domanda se gli Usa possano riconoscere la Crimea come parte della Russia, Trump ha risposto che "è da vedere".