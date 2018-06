Obama in campo, vede candidati dem 2020

(ANSA) - NEW YORK, 11 GIU - Barack Obama guarda alle elezioni del 2020. L'ex presidente americano ha avuto incontri con almeno nove possibili candidati democratici per la corsa alla Casa Bianca nel 2020. Fra questi Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden e Deval Patrick. Incontri faccia a faccia che si sono tenuti segretamente negli uffici di Obama a Washington. Lo riportano i media americani, secondo i quali gli incontri mostrano le difficoltà dei democratici a trovare un nuovo volto per il partito al di là di Obama che, pur riluttante, resta il leader dei democratici. Il coinvolgimento indiretto di Obama conferma i timori dell'ex presidente su come il suo partito sta rispondendo all'ondata Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine.