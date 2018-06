G7: Macron posta video con Trump, mondo si costruisce insieme

"Il dialogo, ancora e sempre. Confrontarsi, cercare di convincere, senza sosta, per difendere gli interessi dei francesi anche di tutti coloro i quali credono che il mondo non ci costruisce che insieme". E' il tweet postato da Emmanuel Macron assieme ad un breve video che lo riprende insieme al presidente Usa Donald Trump, nel corso di un bilaterale prima dell'avvio del G7.

Pursuing the conversation. Engaging, keeping the dialogue alive, now & ever. Sharing, reaching out, always, to promote the interests of the French people, and all those who believe in a world we can build together. With President Donald Trump, prior to the opening of G7 Summit. pic.twitter.com/SD5hzLBO0X