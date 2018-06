Solo 6 mesi per stupro, storica rimozione di un giudice in Usa

Per la prima volta in Usa da 41 anni, e da oltre 80 in California, un giudice criticato per aver inflitto una pena lieve ad un giovane stupratore è stato rimosso dagli elettori dopo una petizione. Si tratta di Aaron Persky, nel 2016 aveva comminato solo 6 mesi ad uno studente di Standford, Brock Turner, per aver abusato di una compagna dopo che i due si erano ubriacati ad una festa. Il caso sollevo' grandi polemiche negli Usa, anche sul presunto miglior trattamento giudiziario dei bianchi ricchi, come Turner.