Melania diserta G7 e summit Singapore

(ANSA) - WASHINGTON, 4 GIU - Melania disertera' il G7 previsto in Quebec l'8 e il 9 giugno e non prevede di partecipare neppure al summit organizzato a Singapore per il 12 giugno fra il marito Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jung Un. Lo rende noto la sua portavoce, Stephanie Grisham. La first lady, assente dalla scena pubblica dal 10 maggio, partecipera' pero' oggi ad un ricevimento alla Casa Bianca per il Memorial day per le famiglie Gold star, che hanno perso un proprio caro nella guerra in Iraq. Melania aveva accompagnato il presidente al G7 italiano. Lo scorso 14 maggio si e' sottoposta ad un intervento medico per una patologia benigna ad un rene ed e' tornata a casa il 19 dello stesso mese, senza pero' farsi vedere ad alcun appuntamento pubblico, tanto da alimentare le ipotesi piu' disparate. Il 30 maggio e' stata lei stessa a mettere fine alle speculazioni con un tweet in cui assicurava di stare bene.