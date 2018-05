Kim Kardashian da Trump alla Casa Bianca

Kim Kardashian incontrerà oggi alla Casa Bianca il presidente Donald Trump per sostenere la richiesta di grazia a favore di Alice Marie Johnson, una donna afroamericana di 62 anni che ha già scontato oltre 20 anni di prigione dopo essere stata condannata all'ergastolo per un crimine di droga non violento. Lo riferisce Fox News. L'attrice era rimasta colpita da un video in cui si racconta la triste storia della donna, che sta affrontando da detenuta modello l'unico crimine, non violento, che ha macchiato la sua fedina penale. Kim aveva dedicato alla vicenda un tweet l'anno scorso, facendo conoscere il caso della Johnson, e aveva anche messo a disposizione della detenuta un team di avvocati per lavorare alla sua richiesta di grazia. La star aveva sostenuto Hillary Clinton nelle presidenziali 2016 ma il marito, Kanye West, ha manifestato il suo supporto per Trump sollevando polemiche, in particolare sul web.