Molestie:indagini polizia NY chef Batali

(ANSA) - NEW YORK, 21 MAG - La polizia di New York ha avviato indagini sulle nuove accuse di moleste sessuali rivolte contro il celebre chef Mario Batali, già travolto dallo scandalo degli abusi e costretto a 'divorziare' da Eataly lo scorso dicembre.

L'NYPD ha confermato le indagini dopo la trasmissione del programma '60 Minutes' ieri sera durante il quale una donna che ha voluto mantenere l'anonimato ha accusato Batali di averla drogata e molestata sessualmente nel 2005. All'epoca la donna parlò con la polizia dell'episodio, ma non sporse denuncia. Da parte sua Batali ha negato le molestie in un comunicato. Lo scorso dicembre lo chef ha lasciato la gestione del suo impero gastronomico, oltre al suo programma tv 'The Chew', dopo che 4 donne lo hanno accusato di molestie nel corso di un periodo di 20 anni. E la mecca del cibo italiano Eataly, che aveva appena aperto un punto vendita a Los Angeles, ha interrotto i suoi rapporti con lui rimuovendo i suoi libri ed i suoi prodotti dagli scaffali.