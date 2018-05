Sventato un attentato in Francia, arrestati due egiziani

Un nuovo attentato è stato sventato in Francia con l'arresto di due fratelli egiziani: lo ha annunciato questa mattina alla tv BFM il ministro dell'Interno, Gerard Gollomb. I due, ha detto il ministro, erano in possesso delle istruzioni per la fabbricazione di veleno di ricino. La polizia della Florida è intervenuta in un campo da golf di proprietà del presidente Donald Trump in seguito ad una segnalazione di "colpi di arma da fuoco": una persona è stata arrestata. Il dipartimento di polizia di Doral ha reso noto che "non ci sono vittime" e che "non c'è un'ulteriore minaccia".