Iran: Usa, possibili sanzioni aziende Ue

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAG - Le sanzioni Usa contro Teheran potrebbero colpire anche l'Europa. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale delle Casa Bianca John Bolton in una intervista alla Cnn. "E' possibile - ha spiegato - che ci saranno sanzioni imposte sulle aziende europee che fanno affari con l'Iran, come risultato del ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul programma nucleare iraniano". (ANSA).