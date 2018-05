Legale Trump tentò contatto con la Ford

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAG - Nel gennaio del 2017, quando Donald Trump si insediò alla Casa Bianca, l'ex avvocato personale del tycoon fece una proposta di lavoro alla Ford per fornire servizi di consulenza. L'offerta fu però respinta dalla casa automobilistica, a differenza di quanto hanno fatto altre società come la At&t. Lo rivela il Wall Street Journal, secondo cui gli uomini del procuratore speciale Robert Mueller avrebbero chiesto alla Ford tutte le informazioni sui contatti avuti col discusso legale finito nell'occhio del ciclone. Anche in questo caso Cohen, vantando la sua vicinanza al nuovo presidente, contattò la sede di Washington della Ford ma senza successo.(ANSA).