Usa:vite separate per Trump e Melania, un muro alla Casa Bianca

Non dormono insieme, non mangiano insieme: fra la West Wing di Donald Trump e Ivanka e la East Wing di Melania Trump è come se ci fosse un muro. A ricostruire le vite separate del presidente americano e della First Lady è il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali la coppia presidenziale si 'evita' anche durante il tempo libero. A Mar-a-Lago, la Casa Bianca d'inverno, Trump gioca a golf e cena con politici e uomini d'affari, mentre Melania si mantiene ben lontana dai riflettori. E la distanza fra i due è aumentata con la scandalo della porno star Stormy Daniels e della coniglietta di Playboy Karen McDougal.

Lo staff di Melania smentisce le ricostruzioni, mettendo in evidenza come gli stili di vita diversi sono legati al fatto che la First lady è concentrata a fare la mamma e la First Lady, "tutto il resto sono sciocchezze". Fra le differenze tra Trump e Melania c'è anche lo stile diverso, quasi opposto. Trump preferisce i grandi comizi, Melania nelle occasioni pubbliche preferisce rivolgersi a gruppi ristretti.

La First Lady è consapevole delle critiche che le vengono mosse, soprattutto nella sua battaglia al cyberbullismo, fenomeno di cui il marito è ritenuto un maestro. "Sono consapevole dello scetticismo nei miei confronti nell'affrontare questo argomento - ha ammesso Melania incontrando i manager delle società tecnologiche in marzo -, ma questo non mi impedirà dal fare quello che ritengo giusto".

Melania in alcune occasioni - riporta il Washington Post - offre consigli a Trump. nel 2017 gli ha detto che avrebbe dovuto essere più preoccupato delle indagini sul Russiagate e che i suoi legali non lo stavano proteggendo.Ma il presidente avrebbe risposto che l'inchiesta l'avrebbe sollevato da ogni sospetto e che i suoi avvocati stavano facendo un buon lavoro. La First Lady avrebbe poi espresso la sua contrarietà ad alcuni membri dell'amministrazione, fra i quali Steve Bannon. Secondo le ricostruzioni, fra Melania e Ivanka - tutte e due ex modelle - non correrebbe buon sangue. Dopo l'iniziale ascesa, Ivanka negli ultimi mesi è più defilata mentre Melania sta spiccando il volo.