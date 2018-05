Usa:porno star a Trump,'arriva tempesta'

(ANSA) - NEW YORK, 6 MAG - La porno star Stormy Daniels fa un'apparizione a sorpresa a 'Saturday Night Live', lo show tv satirico in cui Alec Baldwin veste i panni di Donald Trump. Lo sketch si apre con l'attore Ben Stiller che interpreta Michael Cohen, il legale del presidente nel mirino dell'Fbi. Cohen digita il numero diretto di Trump: il presidente-Baldwin risponde. Ad ascoltare la telefonata ci sono anche gli agenti dell'Fbi. Durante il colloquio si alternano i finti Mike Pence, Ivanka Trump interpretata da Scarlett Johanson, e Rudolph Giuliani. Poi il finto Trump chiede a Stiller-Cohen di chiamare Stormy Daniels per risolvere il caso. Stiller-Cohen chiama e a rispondere è la vera Stormy Daniels. "Come sei vestita?" le chiede Trump-Baldwin. "Che cosa posso fare per chiudere questo caso?", chiede ancora il presidente. Daniles sorridente risponde: "dimetterti. So che non credi al cambiamento climatico, ma una tempesta sta arrivando per te", aggiunge Stormy giocando con il suo nome d'arte. Stormy infatti significa burrascoso.