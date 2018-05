Usa:Melania Trump debutta al Rose Garden

(ANSA) - NEW YORK, 6 MAG - Melania Trump esce allo scoperto: dopo 16 mesi alla Casa Bianca annuncia la sua piattaforma, ovvero i temi che intende portare avanti da First Lady.

L'appuntamento in calendario domani al Rose Garden, che segna il suo primo discorso ufficiale dallo storico giardino della Casa Bianca, arriva mentre lo scandalo della porno star Stormy Daniels continua ad agitare l'amministrazione Trump e a metterla in pericolo.

"Come è risultato evidente dai molti eventi a cui ha partecipato in questo periodo, la First Lady intende concentrarsi sul benessere dei bambini", afferma Stephanie Grisham, la portavoce di Melania Trump, illustrando le linee guida dell'agenda che la First Lady presenterà. Una piattaforma che andrà al di là di un unico tema da cavalcare: "Il suo obiettivo è quello di aiutare la prossima generazione di bambini, favorendo una maggiore consapevolezza sui vari temi che li vedono coinvolti".